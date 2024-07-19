В Туапсе нашли мертвой туристку, которую восемь дней назад унесло в море на сапборде

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Спасатели Краснодарского края обнаружили тело туристки, которую вместе с подругой унесло в Черное море на сапборде. Об этом информирует администрация Туапсинского района.
Уточняется, что тело девушки нашли вблизи села Ольгинки, на берег ее доставили спасатели филиала «Кубань-Спас». Приметы совпадают с туристкой, которая пропала на курорте 11 июля.
В этот день девушка вместе с двумя подругами отправилась на прогулку в море. Они катались на сапбордах. Через некоторое время туристок унесло в море. Вскоре одной из них удалось спастись.
Для поисков были привлечены более 40 человек и гидроциклы. В результате спасатели обнаружили вторую россиянку, которая на берегу отказалась от госпитализации. Местонахождение третьей, до сегодняшнего дня, оставалось неизвестным.
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В этот день девушка вместе с двумя подругами отправилась на прогулку в море. Они катались на сапбордах. Через некоторое время туристок унесло в море. Вскоре одной из них удалось спастись.
Для поисков были привлечены более 40 человек и гидроциклы. В результате спасатели обнаружили вторую россиянку, которая на берегу отказалась от госпитализации. Местонахождение третьей, до сегодняшнего дня, оставалось неизвестным.
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Екатерина Коршунова