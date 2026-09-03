«33 раны на теле»: Мигранты зарезали новорожденную девочку и оставили в пакете
В Великобритании полиция задержала четверых взрослых и 15-летнюю девушку по подозрению в причастности к гибели новорожденного ребёнка. Как сообщает The Guardian, все они происходят из семьи мигрантов.
Утром 30 августа в хозяйственной пристройке возле дома в шеффилдском районе Уинкобэнк обнаружили тело младенца. Девочка лежала в синем пакете на стиральной машине, завёрнутая в полотенце. На теле ребёнка насчитали 33 повреждения, среди которых 15 ножевых ранений.
Среди обвиняемых — 20-летняя мать погибшей, её 19-летний партнёр и его родители. Все четверо — граждане Словакии. Обвиняемые находятся под стражей. Кроме того, перед судом предстала 15-летняя девушка.
Судья предъявил подростку обвинение в воспрепятствовании правосудию и оставил её под стражей в учреждении для несовершеннолетних. Следователи сейчас устанавливают мотивы и полную картину происшествия.
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