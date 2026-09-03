«33 раны на теле»: Мигранты зарезали новорожденную девочку и оставили в пакете

03 сентября 2026, 14:49

Полиция Великобритании задержала граждан Словакии по делу об убийстве младенца

Фото: Istock/Rawf8

В Великобритании полиция задержала четверых взрослых и 15-летнюю девушку по подозрению в причастности к гибели новорожденного ребёнка. Как сообщает The Guardian, все они происходят из семьи мигрантов.