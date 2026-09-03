В Дагестане педофил приставал к детям
В городе Дагестанские Огни сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По словам очевидцев, подозреваемый обходил дворы и переулки города, высматривал детей и предпринимал попытки вступить с ними в физический контакт. Полицейские оперативно установили личность фигуранта и задержали его.
Как утверждают соседи и знакомые, задержанный ранее проживал в селе Мугарты и приехал в Дагестанские Огни относительно недавно. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют информацию о возможных других эпизодах с его участием.
До этого сообщалось об инциденте в Махачкале. Там пять девочек-подростков избили и запинали сверстницу на футбольном поле.
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