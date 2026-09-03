Семейная пара заморила домработницу голодом и побоями, а тело оставила у шоссе

03 сентября 2026, 12:20

В Венгрии семейная пара заморила домработницу голодом и оставила тело у шоссе

Фото: Istock/Zolnierek

В Венгрии семейная пара удерживала женщину в доме несколько месяцев, принуждала её к работе и систематически жестоко обращалась с ней. Об этом пишет издание HVG.