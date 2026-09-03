Семейная пара заморила домработницу голодом и побоями, а тело оставила у шоссе
В Венгрии семейная пара удерживала женщину в доме несколько месяцев, принуждала её к работе и систематически жестоко обращалась с ней. Об этом пишет издание HVG.
Летом 2023 года супруги пообещали 34-летней женщине жильё и уход в обмен на помощь по дому. Вместо этого они заперли её, ограничивали в еде и ежедневно избивали руками, ремнями и электрошокером.
Постоянное голодание и насилие сильно ослабили пленницу, она потеряла вес. Утром 28 апреля 2024 года работница не проснулась. Супруги не вызвали медиков и погрузили покойную в машину. По пути они заметили, что женщина не дышит, и оставили тело на парковке у шоссе. Позже его нашли дети, проходившие мимо.
Суд Ньиредьхазы признал пару виновной в торговле людьми и принудительном труде. Мужчина получил 14 лет лишения свободы, его жена — 10 лет. Прокуратура обжаловала приговор и требует ужесточить наказание вплоть до пожизненного срока.
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