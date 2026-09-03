Пожарные спасли мужчину, оказавшегося запертым внутри мусоровоза
В Сан-Франциско пожарные более двух часов вручную разбирали мусор внутри мусоровоза, чтобы спасти мужчину, который оказался заперт в кузове после срабатывания пресса. Об этом пишет People.
Инцидент произошёл ранним утром 2 сентября. Мужчина забрался в мусорный бак, содержимое которого позже загрузили в машину. Водитель успел включить уплотнитель один раз, после чего прохожий услышал крики и предупредил шофёра.
Тот остановился и тоже услышал призывы о помощи. Спасатели не стали выгружать содержимое — это могло навредить пострадавшему. Около 25 пожарных разбирали отходы вручную, постепенно добираясь до мужчины.
Он оставался в сознании и разговаривал с ними. Медики поставили ему капельницу, чтобы избежать синдрома сдавления. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Зачем он залез в контейнер — пока неизвестно.
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