Пожарные спасли мужчину, оказавшегося запертым внутри мусоровоза

03 сентября 2026, 12:46

В США пожарные спасли мужчину, угодившего под пресс мусоровоза

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Сан-Франциско пожарные более двух часов вручную разбирали мусор внутри мусоровоза, чтобы спасти мужчину, который оказался заперт в кузове после срабатывания пресса. Об этом пишет People.