35 питерских рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

Фото: МЧС России
В Санкт-Петербурге разыгралась экстремальная ситуация, в которой оказались любители подлёдной рыбалки. Во время их пребывания на Финском заливе ледяная глыба, на которой расположились рыбаки, откололась от берега, сообщает 25 февраля РИА Новости.
В результате оперативной и слаженной работы спасательных служб из ледяного плена удалось вызволить 35 человек без каких-либо травм или происшествий.
В данной спасательной операции приняли участие две спасательные лодки с воздушной подушкой. Благодаря специальной конструкции этих плавсредств и умелому маневрированию спасателей удалось проложить безопасный путь к льдине и один за другим поднять всех рыбаков на борт. После этого людей благополучно доставили на берег, где их уже ожидали сотрудники медицинской службы для оценки состояния здоровья.
Специалисты ГИМС МЧС рекомендуют рыбакам соблюдать правила безопасности и быть всегда готовыми к неожиданным изменениям погодных условий. Например, следует воздерживаться от выхода на лед в одиночку и без надлежащего снаряжения, а также избегать нахождения на нем в темное время суток или при сильном ветре.
Читайте также:
МЧС эвакуировали с льдины 82 человека
МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш
МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово
В данной спасательной операции приняли участие две спасательные лодки с воздушной подушкой. Благодаря специальной конструкции этих плавсредств и умелому маневрированию спасателей удалось проложить безопасный путь к льдине и один за другим поднять всех рыбаков на борт. После этого людей благополучно доставили на берег, где их уже ожидали сотрудники медицинской службы для оценки состояния здоровья.
Читайте также:
МЧС эвакуировали с льдины 82 человека
МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш
МЧС: Последнюю группу россиян, эвакуированных из Газы, доставили в Домодедово
Сергей Калугин