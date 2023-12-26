МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш

Фото: iStock/DmyTo
В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш в Бахчисарайском районе охотничью собаку. Об этом сообщило ГУ МЧС ПФ по региону, уточнив, что животное не пострадало.
«Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Читайте также:
На Кубани девятилетний мальчик провалился в яму, оставленную дорожниками
В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО
В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
Диана Аванесян