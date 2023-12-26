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МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш

26 декабря 2023, 00:20
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш в Бахчисарайском районе охотничью собаку. Об этом сообщило ГУ МЧС ПФ по региону, уточнив, что животное не пострадало.

Спасатели получили сигнал о помощи 25 декабря утром. По словам хозяина животного, во время прогулки он упустил четвероногого друга из виду и собака не смогла удержаться на краю скалы и скатилась в ущелье.

«Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

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В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО
25 декабря 2023, 23:54

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, который был избит после замечания о неправильно парковке.
«22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из соцсетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, личности злоумышленников устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении ​уголовного дела.

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#сво
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В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
В Саратове перевернулась машина скорой, пострадали два человека
25 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Саратове автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся, причиной, предположительно, стало дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали два человека, включая фельдшера. Об этом сообщил источник в экстренных службах РИА Новости.
ДТП случилось на Кумысной поляне напротив лагеря «Дубки» вечером 25 декабря 2023 года. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств аварии, и прокуратура города контролирует ход и результаты этого расследования.

По данным экстренных служб, двое пострадавших — фельдшер и сопровождающий пациента. Их состояние находится на уточнении. Пресс-служба городского отдела ГИБДД подтвердила, что водитель автомобиля УАЗ 3962, родившийся в 1975 году, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля у дома № 3А на Кумысной поляне около 20:30 (19:30 по московскому времени).

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#тц
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#служба
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Журналистку Новак арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
25 декабря 2023, 23:12

Фото: iStock/artisteer

В Москве Лефортовский суд до февраля арестовал журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что суд решил заключить Новак под стражу до 24 февраля 2024 года (на 1 месяц 30 дней).

Журналистку обвиняют по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Кроме того, в пресс-релизе Ника Новак указывается как «представитель иностранной организации» — однако не указано, какой именно.

Другие подробности в суде приводить не стали из-за секретности дела.

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#суд
#сотрудничество
#журналист
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Жителя Петербурга, который пытался поджечь военкомат, обвинили в госизмене
25 декабря 2023, 22:40

Фото: iStock/Akintevs

В отношении жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат, возбудили уголовное дело о государственной измене, эта информация следует из данных онлайн-картотеки Первого западного окружного военного суда.
Напомним, 1 октября 2022 года Асриян он пришёл к военному комиссариату Фрунзенском районе, имея при себе две бутылки с зажигательной смесью он планировал поджечь здание. Приблизившись к военкомату, обвиняемый заметил, что здание находится под охраной Росгвардии. Он побоялся довести задуманное до конца, однако, 22 октября 2022 года он всё же был задержан.

«Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич», — сообщается на сайте Первого западного окружного военного суда.

В карточке Асрияна также указано, что он обвиняется по статьям о государственной измене и попытки совершения террористического акта.

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#санкт-петербург
#госизмена
#поджог
#суд
#теракт
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На Кубани девятилетний мальчик провалился в яму, оставленную дорожниками
25 декабря 2023, 22:17

Фото: iStock/Alex Milan

В Краснодарском крае девятилетний мальчик провалился в яму, которую дорожные рабочие оставили после ремона, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, в станице Геймановской Тбилисского района рабочие ремонтировали уличное освещение оставили неприкрытую яму. В неё провалился девятилетний мальчик. Сам выбраться из «ловушки» ребёнок не смог, ему помогли случайные прохожие и врачи скорой помощи.

«Прокуратура Тбилисского района организовала проверку сведений, размещенных в средствах массовой информации, по факту падения несовершеннолетнего в яму», — прокомментировали ситуацию в Telegram-канале надзорного ведомства.

При этом, о состоянии ребёнка и степени тяжести получённых им травм ничего не сообщается.

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#прокуратура
#освещение
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#мальчик
#краснодарский край
#ямы
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Трёх сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили за костюмированную вечеринку
25 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/alexkoral

Троих журналистов с телеканала «Волгоград 24» уволили после попадания в сеть фотографий с их костюмированной вечеринки, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, сотрудники ГТРК «Волгоград-ТРВ» решили нарядиться в костюмы супергероев из кино и комиксов. Судя по фотографиям, все наряды были подобраны в рамках приличия, однако, общественные деятели увидели в них схожесть с фотографиями со скандальной «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Кто-то из комментаторов даже углядел в костюмах журналистов намёк на оскорбление религиозных символов — одна из девушек нарядилась в костюм монашки.

Руководство телеканала опубликовало пост, в котором заявило, что эта вечеринка была неофициальной, и они лично не имеют к организации праздника никакого отношения.

После проведения служебного расследования трое сотрудников были уволены.

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#волгоград
#журналист
#увольнение
#праздник
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В Волгограде бывшему судье Байраку вынесли приговор по делу о мошенничестве
25 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/artisteer

Суд в Волгограде приговорил бывшего судью Геннадия Байрака к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.
Следствие установило, что в 2021 году Байрак вымогал у своего знакомого 2,3 миллиона рублей. Он изготовил фальшивый иск от адвоката об изъятии имущества потерпевшего, а затем передал его в Октябрьский суд, который наложил арест на домовладение знакомого Байрака.

В отношении судьи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также о превышении должностных полномочий.

Как сообщила Вальковская, суд в Волгограде вынес Байраку обвинительный приговор в виде восьми елт лишения свободы. Помимо этого, на протяжении двух лет он не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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#суд
#приговор
#арест
#штраф
#уголовное следствие
#судья
#мошенничество
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В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году
25 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что арест Базанова будет длиться несколько месяцев — до 20 февраля. По информации источника, по этому делу помимо Базанова был задержан еще один человек.

В сообщении пресс-службы уточняется, что актер руководствовался корыстными мотивами и совершал нападения на граждан, а также совершил убийство. По данным ТАСС, участники банды вместе с Базановым выстрелили погибшему в голову и похитили у него денежную сумму в размере 900 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева.

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#убийство
#арест
#актёр
#человек
#суд
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В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала у себя 70 мигрантов
25 декабря 2023, 21:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала в своей квартире более 70 иностранных граждан, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 50-летняя самарчанка фиктивно прописывала в своей трёхкомнатной квартире на улице Зои Космодемьянской иностранных граждан. Пока на ситуацию не обратили внимание правоохранители, в её доме уже «проживали» десятки мигрантов. При этом, разумеется, никто из них на самом деле не жил в квартире женщины, она брала с них деньги за фиктивную прописку.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Ей грозит штраф в 500 тысяч рублей, принудительный работы или лишения свободы до трёх лет.

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#штраф
#уголовное мигранты
#самарская область
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