36-летний россиянин без вести пропал на Бали, родные ищут его почти год

04 октября 2026, 18:58

Фото: Istock/ed chechine

36-летний россиянин Игорь Н. пропал на Бали. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», родственники ищут его почти год.





Близкие мужчины рассказали, что он жил на Бали с 2021 года, а туда переехал из Новой Зеландии. В январе Игорь прилетал в Красноярск к бабушке с дедушкой, а потом вернулся на остров.



Там россиянин сдавал свою лодку туристам, занимался сёрфингом и подводной рыбалкой. В феврале мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения. В марте семья обратилась в полицию Новой Зеландии. Дело о пропаже несколько месяцев не двигалось. Родственники сами полетели на Бали.



Причину пропажи установить не удалось. Очевидцы последний раз видели Игоря 11 февраля вечером — он выходил из отеля один. В номере остались телефон, ноутбук и документы.

«У Игоря была Балийская виза до 13 марта, а также билет до Таиланда. Иммиграция Бали подтвердила, что Игорь не покидал остров с января, когда он вернулся из Красноярска», — рассказали близкие.