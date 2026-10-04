В Красноярском крае второй день ищут двух школьниц, пропавших во время прогулки
В Красноярском крае второй день продолжаются поиски двух школьниц, которые пропали во время прогулки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в посёлке Чулым Новоселовского района. Одной из девочек 12 лет, второй — девять. Дети ушли гулять, а затем перестали отвечать на звонки.
Родители забеспокоились и обратились за помощью. Полиция и волонтёры пытаются отыскать пропавших. Они прочёсывают местность, опрашивают жителей и проверяют возможные маршруты передвижения девочек. В МВД сообщили, что за семьёй 12-летней девочки ранее наблюдали инспекторы по делам несовершеннолетних. Ребёнок состоит на учёте.
Ранее на Камчатке пропал турист из Израиля. Мужчина не вышел на связь после окончания похода и спасатели организовали его поиски.
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