Стало известно, какой срок грозит подозреваемому в убийстве двух женщин в Москве
Юрист Петропольский: фигуранту дела об убийстве двух женщин грозит пожизненное
Юрист Алексей Петропольский рассказал о перспективах подозреваемого в убийстве двух женщин на юго-востоке Москвы.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что фигуранту грозит пожизненное лишение свободы по совокупности преступлений.
«Действия оцениваются по статье за убийство двух лиц — наказание от восьми до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Неважно, были ли жертвы убиты одновременно или с разрывом во времени. Если вторую жертву лишили жизни ради сокрытия первого преступления, добавится пункт «к». За расчленение тела отдельно грозит уголовная статья о надругательстве над умершими, а за тайник с оружием — до пяти лет», — отметил юрист.Петропольский добавил, что вид на жительство другого государства не повлияет на процесс, а отсутствие прошлых судимостей почти не изменит вердикт. Суд учтёт использование оружия, особую жестокость и доверие жертвы, ведь обвиняемый был сожителем погибшей.