Пьяный житель Анапы залез в чужую машину, чтобы переночевать

04 октября 2026, 17:23

Фото: Istock/Dzmitry Skazau

Житель Анапы в состоянии алкогольного опьянения проник в чужой автомобиль, чтобы переночевать. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Мастер маникюра Оксана рассказала, что накануне случайно оставила свою машину открытой на ночь.



Около пяти утра незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял рядом с её автомобилем, шатался, а затем дёрнул за ручку двери — та открылась. В итоге мужчина заснул в машине Оксаны, справив нужду в бутылку и на сиденье.



Утром женщина увидела, что в её авто кто-то сидит. Она спросила мужчину, как он туда попал. В ответ он заявил, что не знает. После этого незнакомец назвал Оксану грубым словом и ушёл.

«По иронии судьбы, у него оказался точно такой же автомобиль, поэтому ему показалось, что он дома (в своём авто)», — рассказала автоледи.