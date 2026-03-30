Машины превратились в груду металла после страшной аварии под Калугой
Три автомобиля столкнулись на трассе в Калужской области, погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария случилась вечером 29 марта около 21:00 на автомобильной дороге в Боровском муниципальном округе. Участниками инцидента стали машины Kia Ceed, ВАЗ‑2107 и Geely Coolray.
В результате ДТП водитель первой иномарки скончался на месте. Трех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения Калуги и Боровска. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Ростовской области массовое ДТП привело к гибели трех человек. Жертвы находились в салоне автомобиля, который столкнулся с грузовиком.
