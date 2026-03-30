Первый лесной пожар потушили в Бурятии
В Бурятии ликвидировали первый лесной пожар этого сезона. Возгорание зафиксировали в Закаменском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пожар удалось потушить в первые сутки после обнаружения. Очаг ликвидировали на площади 21 га. Как пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев, благодаря слаженной работе задействованных сил огонь не успел спалить деревья: горели лишь сухая травянистая растительность и лесная подстилка.
По его словам, огонь перекинулся с иных категорий земель. В тушении участвовали шесть сотрудников лесной охраны и две единицы лесопожарной техники.
