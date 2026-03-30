Житель Индии убил серпом мороженщика и похитил его голову
В индийском штате Уттар‑Прадеш 50‑летний местный житель Шанкар Ядав жестоко убил продавца мороженого и похитил отрезанную голову жертвы. Об этом сообщает NDTV.
По данным полиции, убитым является 25‑летний мужчина по имени Баблу, торговавший мороженым в населенном пункте. Между ним и Ядавом возник конфликт, который быстро перерос в драку.
В ходе стычки нападавший схватил серп, нанес жертве смертельное ранение, перерезав горло, а затем обезглавил молодого человека. Все это произошло на глазах у очевидцев.
После совершения преступления Ядав унес голову убитого домой. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, подозреваемый находился в своем жилище и спокойно готовил еду, пока «трофей» лежал рядом с ним. Преступника задержали и изъяли оружие убийства в качестве вещественного доказательства.
