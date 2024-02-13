«360»: В Уссурийске банда подростков ограбила попыталась избить участника СВО

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В Уссурийске компания подростков ограбила участника спецоперации. Об этом рассказал сам потерпевший изданию «360».
Подростки преследовали его семьи несколько дней. Они через дверь угрожали и требовали деньги. Ночью группа из четверых молодых людей вломилась в квартиру мужчины и попытались его избить. Все это они снимали на видео.
Ветеран рассказал, что дети не смогли нанести ему травм, но украли телефон. Тинейджеры вернули смартфон на следующий день, когда оказались в полиции.
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Алина Юрчак