37-летняя замужняя учительница призналась в сексе с двумя школьниками

04 сентября 2025, 10:10

WKXW: В США замужняя учительница из Нью-Джерси совратила двух школьников

Фото: iStock/TheaDesign

37-летняя Джули Риццителло, преподаватель английского языка из школы города Уолл, была арестована 3 июля 2024 года после признания в сексуальных отношениях с двумя учениками. Об этом сообщает радиостанция WKXW.