37-летняя замужняя учительница призналась в сексе с двумя школьниками
37-летняя Джули Риццителло, преподаватель английского языка из школы города Уолл, была арестована 3 июля 2024 года после признания в сексуальных отношениях с двумя учениками. Об этом сообщает радиостанция WKXW.
По данным следствия, Риццителло вступила в интимную связь с 18-летним учеником, которая продолжалась около трех месяцев. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в 2017 году она также состояла в сексуальных отношениях с другим школьником, с которым «неоднократно вступала в сексуальные контакты». Установлено, что Риццителло просила ученика удалить все сообщения из переписки, касающиеся их романа и интимной жизни.
На момент совершения преступлений женщина была замужем и воспитывала ребенка. В конце августа 2024 года она признала себя виновной. Теперь ей грозит до 10 лет тюремного заключения и последующее пожизненное внесение в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.
Читайте также: