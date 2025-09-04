Прокуратура начала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

04 сентября 2025, 09:29

В Рязанской области проведут проверку после крушения самолета

Фото: iStock/rebius

В Рязанской области, неподалеку от села Зимарово, в четверг утром произошло крушение легкомоторного самолета. В связи с инцидентом Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом пишет РИА Новости.