Прокуратура начала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
В Рязанской области, неподалеку от села Зимарово, в четверг утром произошло крушение легкомоторного самолета. В связи с инцидентом Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в прокуратуре, в рамках проверки будет оцениваться ситуация и, при наличии оснований, рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
На место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Юрий Воронин, который будет следить за ходом расследования и обеспечивать соблюдение законодательства. Подробности о причинах крушения и возможных последствиях пока уточняются. Информация о пострадавших также не раскрыта.
Ранее стало известно, что в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло возгорание автомобиля, что привело к значительным затруднениям в движении. Инцидент случился в районе Сетуньского 1-го проезда, дом 2, строение 1. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: