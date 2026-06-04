37-летняя женщина выдавала себя за 12-летнюю, в ней нашли 200 игл
В Бразилии задержали 37-летнюю Аманду Марию Соузу де Оливейру. Она выдавала себя за 12-летнюю девочку, чтобы вызывать жалость и находить приют.
Как сообщает NSC Total, женщина рассказывала душераздирающие истории о побеге из дома и насилии со стороны родственников, чем успешно манипулировала людьми и вызывала у них сильную эмоциональную привязанность. В ходе расследования выяснилось, что аналогичные аферы она совершала и в других регионах страны.
Ранее она уже была судима за предоставление ложных сведений о личности. Шокирующей деталью стали результаты медобследования: под кожей у нее обнаружили более 200 игл. Сама женщина заявила, что нанесла себе эти повреждения самостоятельно.
Суд принял решение отправить Аманду под стражу. По ходатайству защиты ей назначили психиатрическую экспертизу для оценки ее состояния.
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