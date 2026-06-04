37-летняя женщина выдавала себя за 12-летнюю, в ней нашли 200 игл

04 июня 2026, 16:47

37-летняя женщина выдавала себя за 12-летнюю в Бразилии, в ней было 200 игл

Фото: istockphoto/ananaline

В Бразилии задержали 37-летнюю Аманду Марию Соузу де Оливейру. Она выдавала себя за 12-летнюю девочку, чтобы вызывать жалость и находить приют.