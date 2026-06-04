Супруги брали детей под опеку и пытали их, а глава семьи тратил пособия на ставки
В Казахстане суд вынес приговор семейной паре и их родной дочери. Обвиняемые жестоко обращались с шестью приёмными детьми. Об этом сообщает издание Zakon.kz.
Супруги из Карагандинской области брали под опеку детей, а затем систематически истязали их. Следствие установило, что это происходило в период с 2018 по 2023 год. Пострадавшие регулярно подвергались физическому и психологическому насилию. Один из детей получил тяжёлые травмы и стал инвалидом.
Глава семейства присваивал государственные выплаты, которые предназначались для содержания детей, и проигрывал эти деньги в азартных играх. Ущерб государству превысил 6,2 млн тенге (946 тыс. рублей по курсу — прим. ред.).
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, его жену — к 10 годам, а их родную дочь — к четырём годам и восьми месяцам. Каждый из пострадавших детей получит компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге.
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