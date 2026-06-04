Супруги брали детей под опеку и пытали их, а глава семьи тратил пособия на ставки

04 июня 2026, 16:36

В Казахстане осудили семейную пару и их дочь за истязание шести приёмных детей

Фото: Istock/simpson33

В Казахстане суд вынес приговор семейной паре и их родной дочери. Обвиняемые жестоко обращались с шестью приёмными детьми. Об этом сообщает издание Zakon.kz.