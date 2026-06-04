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Стало известно, где находится ветврач из Приморья, пропавшая в Таиланде

Пропавшая в Таиланде ветврач вышла на связь и сообщила о перелёте в ОАЭ
Фото: Istock/eggeeggjiew

Ветеринарный врач из Приморья, пропавшая в Таиланде, вышла на связь с родными. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



43-летняя Дарья Шаньгина сообщила, что познакомилась с известным арабским диджеем и улетает в Эмираты. Семья считает, что она могла попасть в сексуальное рабство и находится под воздействием наркотиков.

Женщина отправила близким несвязное сообщение с арабского номера. В тексте перемешались искажённый английский язык и русские слова, написанные транслитом. Дарья рассказала, что у неё украли паспорт, телефон и банковские карты. В разговоре она добавила, что влюбилась в диджея на острове и улетает с ним в ОАЭ.

Родные опасаются, что туристка находится под воздействием тяжёлых наркотиков. За два месяца на Пхукете россиянка трижды попадала в больницу, пять раз оказывалась в полиции, похудела на 10 кг и сняла со счетов 300 тысяч рублей. Срок её визы истёк ещё 1 июня.

Ольга Щелокова

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