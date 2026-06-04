Стало известно, где находится ветврач из Приморья, пропавшая в Таиланде

04 июня 2026, 16:24

Пропавшая в Таиланде ветврач вышла на связь и сообщила о перелёте в ОАЭ

Фото: Istock/eggeeggjiew

Ветеринарный врач из Приморья, пропавшая в Таиланде, вышла на связь с родными. Подробности приводит Telegram-канал Baza.