В российском регионе задержали наркокурьеров с 40 кг гашиша и мефедрона

08 декабря 2025, 11:04

Около 40 кг гашиша и мефедрона пытались перевезти из Ленобласти в Башкирию

Фото: iStock/pashapixel

На 616 километре федеральной трассы М-7 «Волга» задержан автомобиль, перевозивший наркотики. В машине, следовавшей из Ленинградской области, планировалось доставить около 40 килограммов гашиша и мефедрона в Башкирию. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».