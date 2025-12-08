В российском регионе задержали наркокурьеров с 40 кг гашиша и мефедрона
На 616 километре федеральной трассы М-7 «Волга» задержан автомобиль, перевозивший наркотики. В машине, следовавшей из Ленинградской области, планировалось доставить около 40 килограммов гашиша и мефедрона в Башкирию. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин 36 и 37 лет. Первоначально задержанные отрицали наличие в автомобиле каких-либо запрещённых веществ. Однако после тщательного досмотра, проведённого специалистами, были обнаружены наркотики. Их спрятали под капотом, в багажнике и в салоне автомобиля. Всего найдено 42 упаковки наркотических средств.
По данным следствия, уроженцы Уфы выполняли функции оптовых курьеров. По заданию куратора они получили партию наркотиков в Ленинградской области и направлялись с ней в Башкирию для дальнейшего распространения.
В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям 30 (часть 3) и 228.1 (часть 4) Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступники арестованы.
