В Ростовской области задержали украинского агента после поджога термошкафа вышки
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации Федеральной службы безопасности, молодой человек 2004 года рождения установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер. Он добровольно согласился на конфиденциальное сотрудничество с СБУ и помощь в деятельности, направленной против безопасности России.
Злоумышленник получил денежное вознаграждение за поджог термошкафа на вышке сотовой связи. Подозреваемый взят под стражу. Следственный отдел УФСБ по Ростовской области возбудил уголовные дела по статьям 205 (часть 2) — террористический акт и 275 — государственная измена Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
