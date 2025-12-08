В Ростовской области задержали украинского агента после поджога термошкафа вышки

08 декабря 2025, 10:45

В Ростовской области задержали агента Киева после поджога термошкафа вышки

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.