В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, который совращал школьниц
СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
29-летний учитель физкультуры вступил в интимную связь с 15-летней ученицей. Мужчина не стал отрицать случившееся, а девочка подтвердила факт сексуальных отношений. Следователи предполагают, что преподаватель мог совершить аналогичные действия и в отношении других детей.
По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати лет) и статье 135 УК РФ (развратные действия). Руководство Следственного управления взяло дело под особый контроль с ежедневным докладом о собранных доказательствах.
