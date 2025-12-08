В Воронеже возбудили дело после сообщений о физруке, который совращал школьниц

08 декабря 2025, 10:11

Фото: iStock/Angela940

СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело после сообщений о том, что учитель физкультуры школы №104 Воронежа совращал школьниц. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.