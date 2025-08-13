40-летний брокер покупал девственность у российских школьниц

13 августа 2025, 10:50

В Екатеринбурге задержан 40-летний брокер за секс со школьницами

Фото: iStock/Thomasaf

В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего брокера по подозрению в сексе со школьницами. Об этом информирует E1.ru.