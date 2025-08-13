Достижения.рф

40-летний брокер покупал девственность у российских школьниц

В Екатеринбурге задержан 40-летний брокер за секс со школьницами
Фото: iStock/Thomasaf

В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего брокера по подозрению в сексе со школьницами. Об этом информирует E1.ru.



Заявление на мужчину написала мать девочки, получившая на телефон видеозапись из квартиры, на которой ее дочь занималась с ним сексом. Он знакомился с несовершеннолетними девушками, приглашал их в рестораны и предлагал заплатить за девственность до 100 тысяч рублей.

В редакцию обратились другие жертвы злоумышленника и предоставили переписку с ним. В сообщениях он обещал школьницам машину, квартиру и звание главной красавицы Екатеринбурга. Мужчина заманивал их в съёмную квартиру, которая находилась рядом с его домом.

Мать задержанного не верит в его виновность и считает, что его подставили. По ее словам, у сына есть 20-летняя невеста.

Екатерина Коршунова

