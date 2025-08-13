В Выборге сожгли иномарку работника морга
В Выборге сожгли иномарку работника морга. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
В ночь на 12 августа, примерно в 02:30, во дворе дома на Спортивной улице произошло возгорание автомобиля марки BMW X5 с белорусскими регистрационными знаками. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело.
Машина принадлежит 34-летнему жителю дома, который работает в морге. Следователи провели экспертизу и взяли образцы горюче-смазочных материалов с поверхности асфальта.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Уточняется, что владельца иномарки осудили в 2011 году за разбойное нападение в составе группы. В 2017 году он был условно-досрочно освобожден.
