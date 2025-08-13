В Новороссийске воспитательница детсада избила двухлетнего ребенка
В Новороссийске воспитательница избила двухлетнего ребенка в детском саду № 25. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
В процессе кормления детей воспитательница не обращала внимания на их плач и использовала нецензурную лексику, а также нанесла двухлетней девочке несколько сильных ударов по лицу. После чего малышка начала кричать от боли.
Женщину уже уволили из дошкольного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
