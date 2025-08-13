Достижения.рф

В Новороссийске воспитательница детсада избила двухлетнего ребенка

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Новороссийске воспитательница избила двухлетнего ребенка в детском саду № 25. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.



В процессе кормления детей воспитательница не обращала внимания на их плач и использовала нецензурную лексику, а также нанесла двухлетней девочке несколько сильных ударов по лицу. После чего малышка начала кричать от боли.

Женщину уже уволили из дошкольного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Екатерина Коршунова

