«400 лет наследия в огне»: в Копенгагене горит одно из старейших зданий города

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В Копенгагене загорелось старейшее в городе здание фондовой биржи. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.
Отмечается, что в результате сильного пожара со знаменитого здания рухнул шпиль.
Напомним, что здание биржи было возведено в первой половине XVII века. Оно известно своей спиральной башней, которая обрушилась сегодня в районе девяти утра по московскому времени.
Очевидцы пожара сообщают, что люди пытаются спасти от огня наиболее ценные и древние предметы, в частности, старинные картины.
Полиция города призывает жителей не покидать свои дома в центре города без необходимости.
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Напомним, что здание биржи было возведено в первой половине XVII века. Оно известно своей спиральной башней, которая обрушилась сегодня в районе девяти утра по московскому времени.
Очевидцы пожара сообщают, что люди пытаются спасти от огня наиболее ценные и древние предметы, в частности, старинные картины.
Полиция города призывает жителей не покидать свои дома в центре города без необходимости.
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Анастасия Чинкова