В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

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Российские системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Курском, после чего на центральном рынке города начался пожар. Об этом проинформировал губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
На место ЧП отправились оперативные службы.
Отмечается, что за несколько минут до атаки в Курской области была объявлена опасность атаки дронов. Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.
Глава области также напомнил, что приближаться к фрагментам сбитых беспилотников и ракет опасно. Старовойт призвал в случае их обнаружения звонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что за несколько минут до атаки в Курской области была объявлена опасность атаки дронов. Старовойт сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак