Подмосковные росгвардейцы предотвратили крупный пожар в гаражном комплексе

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Росгвардейцы из Пушкинского городского округа предотвратили распространение огня, своевременно сообщив о пожаре на охраняемом объекте. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Вечером правоохранители прибыли по сигналу охранно-пожарной сигнализации к гаражному кооперативу. Возле входной металлической двери одного из гаражей они почувствовали запах дыма и гари. Росгвардейцы оперативно передали информацию в экстренные службы и оцепили прилегающую территорию», – пояснили в силовом ведомстве.Там добавили, что прибывшие пожарные в кратчайшие сроки локализовали очаг возгорания. Вовремя принятые росгвардейцами меры предотвратили полное уничтожение имущества и распространение огня на другие строения.
Причины ЧП уточняются. Пожар могли вызвать короткое замыкание электропроводки или не выключенный обогревательный прибор.
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Лора Луганская