41-летний тюменец совратил 13-летнюю девочку, пообещав ей новый телефон

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг информацию о пропаже из колонии бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который был приговорен к 24 годам по резонансному делу об убийстве своей супруги. Об этом сообщает агентство КазТАГ. Вместе с тем отмечается, что по факту распространения фейковой информации уже возбудили уголовное дело.