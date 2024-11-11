41-летний тюменец совратил 13-летнюю девочку, пообещав ей новый телефон

Фото: istockphoto / Rawf8
Абатский районный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в совершении полового акта с 13-летней девочкой, которой он пообещал новый телефон, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Согласно материалам дела, они познакомились на сайте знакомств и обменялись номерами телефонов.
В суде тюменец отрицал свою вину, утверждая, что школьница обвиняет его из-за того, что он отказал ей в деньгах.
Подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год и восемь месяцев, а также обязали выплатить 100 тысяч рублей.
Читайте также:
«Переслал интимные фото»: мужчина красиво отомстил за измену годы спустя
Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд
Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
«Позднее он пригласил Машу на свой День рождения и предложил его отпраздновать у него дома, девушка приняла приглашение, так как Александр обещал ей подарить сотовый телефон. 9 февраля 2023 года 41-летний кавалер приехал к Маше на такси, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — указано в сообщении.
В суде тюменец отрицал свою вину, утверждая, что школьница обвиняет его из-за того, что он отказал ей в деньгах.
Подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год и восемь месяцев, а также обязали выплатить 100 тысяч рублей.
Читайте также:
«Переслал интимные фото»: мужчина красиво отомстил за измену годы спустя
Суд арестовал имущество экс-полицейского Сатюкова по делу о взятке в 4,9 млрд
Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
Дайана Хусинова