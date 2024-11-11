«Переслал интимные фото»: мужчина красиво отомстил за измену годы спустя

Фото: iStock/Motortion
Пользователь форума Reddit под ником Kngfsher1 рассказал, как много лет назад застал свою возлюбленную в постели с другим, а годы спустя смог красиво ей отомстить за измену. Комментаторы по достоинству оценили способ автора.
«В старших классах я несколько лет встречался с девушкой. После окончания школы мы вместе переехали в квартиру и планировали пожениться. Но все изменилось в один прекрасный день, когда я пришел домой с работы и застал ее в постели с моим знакомым», — начал он.Автор отметил, что после этого бросил девушку. В последующие годы она часто меняла мужчин, и причиной тому были все так же измены.
Недавно девушка неожиданно вновь написала рассказчику, предложила все вернуть и даже прислала несколько интимных фотографий. Недолго думая, автор поста сделал несколько скриншотов и прислал их ее парню. В ответ пришло: «Черт возьми. Хорошо, спасибо». После этого девушка больше ему не писала.
Пользователи форума поддержали автора и одобрили такой способ мести.
«Нарцисс, который обманул однажды, будет обманывать всегда», — подвел итог один из комментаторов.Читайте также:
Измена жене привела к трагедии: любовница богатого ювелира пыталась убить троих сыновей в Москве
«По частям» в мусорном мешке: муж «Мисс Швейцарии» убил красавицу-жену и перемолол тело в блендере, подробности
Фигуристка Юлия Липницкая ушла от мобилизованного на СВО мужа и втайне родила от тренера: кто стал отцом ребенка
Данил Пономарев