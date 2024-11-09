Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть

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23 сентября 2014 года в Новосибирске шестеро молодых парней в возрасте от 14 до 19 лет изнасиловали 16-летнюю студентку из Кемерово, после чего выложили её обнажённые фотографии в Интернет. Предполагается, что все участники преступления находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».
Отомстил своей девушке
Обычная вечеринка с алкоголем казалась безобидной и ничем не приметной. Однако все изменилось, когда один из парней стал жертвой слухов: ему сказали, что его девушка ему изменяет. Он не стал разбираться в ситуации и сразу же поверил. Чтобы отомстить своей возлюбленной, он подговорил своих друзей поиздеваться на ней.
Друзья, захотевшие удовлетворить свои сексуальные потребности, согласились. В результате они начали соревноваться, кто из них первый зайдёт в комнату к девушке, которая в это время была без сознания из-за выпитого алкоголя.
Подростки не просто жестоко изнасиловали молодую студентку, но и снимали всё на видео и фотографировали. Позже они выложили снимки в сеть на всеобщее обозрение.
Проснулась популярной
Когда девушка пришла в себя, она была в полном замешательстве и не понимала, как оказалась в подъезде. Позже стало известно, что насильники просто вынесли её из квартиры в полуобнаженном виде. Позднее 16-летняя девушка узнала, что весь Интернет заполнен её откровенными фотографиями.
Один из тех, кто участвовал в групповом насилии, позвонил маме жертвы и начал настаивать на том, чтобы они обратились в полицию. Однако мать пострадавшей отказывалась, так как считала, что это дело вряд ли дойдёт до суда, а её дочь не сможет самостоятельно рассказать подробности того вечера.
Тем временем вокруг произошедшего начали распространяться различные слухи. Кто-то утверждал, что девушка могла быть в состоянии наркотического опьянения. Но люди, которые хорошо её знали, были уверены, что это точно не про неё.
«Она всегда была порядочной девочкой, хорошо училась в школе и никогда не имела никаких проблем. Я не могу поверить в то, что она была под воздействием наркотиков и делала такие вещи, как пишут в интернете», — рассказала подруга потерпевшей.При этом нашлись и те, кто считал, что девушка сама во всём виновата.
«За себя не отвечаю, если увижу ее на перемене», — писали в социальных сетях студенты.
Справедливое наказание
Девушка всё же подала заявление в Ленинское отделение полиции. В итоге всех шестерых участников жестокого преступления признали виновными.
Самое серьёзное наказание получил 19-летний парень: его приговорили к десяти годам строго режима.
Остальные получили от 5 до 5,5 лет в исправительных колониях и воспитательных учреждениях.
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