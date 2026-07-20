41-летняя известная мотоциклистка скончалась в больнице после аварии
В Ростове-на-Дону погибла байкерша, известная в мотосообществе под именем Соната. По данным SHOT, 41-летняя София попала в ДТП, управляя мотоциклом Harley-Davidson.
Предварительно, женщина потеряла управление, после чего мотоцикл врезался в бордюр. От удара байкерша вылетела на газон, расположенный на разделительной полосе. Пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти её не удалось — позже она скончалась в реанимации.
София более 15 лет состояла в байкерском сообществе юга России. С 2019 года она регулярно участвовала в мотопробегах, фестивалях и путешествиях по Кавказу и другим регионам. По словам её друзей, даже в семейные поездки она отправлялась на мотоцикле, а близкие сопровождали её на автомобиле. У погибшей остались двое сыновей 10 и 12 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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