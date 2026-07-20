41-летняя известная мотоциклистка скончалась в больнице после аварии

20 июля 2026, 17:21

Байкерша Соната погибла в ДТП в Ростове-на-Дону

Фото: Istock / Evgenii Palitsyn

В Ростове-на-Дону погибла байкерша, известная в мотосообществе под именем Соната. По данным SHOT, 41-летняя София попала в ДТП, управляя мотоциклом Harley-Davidson.