В Саратовской области колбаса унесла жизни трёх человек, двое из них — дети
В Саратовской области три человека погибли, предположительно, от отравления колбасой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в частном жилом доме в городе Калининске. В результате инцидента скончались трое человек.
Двое из них — дети: восьмилетняя девочка и одиннадцатилетний мальчик. Ещё двое пострадавших, среди которых находится подросток, попали в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Они устанавливают точную причину смерти погибших и проверяют версию об отравлении.
До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там трёхлетний мальчик утонул в искусственном водоёме на территории частного дома.
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