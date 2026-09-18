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В Саратовской области колбаса унесла жизни трёх человек, двое из них — дети

В Калининске три человека, включая двоих детей, погибли от отравления колбасой
Фото: Istock/maxim4e4ek

В Саратовской области три человека погибли, предположительно, от отравления колбасой. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Трагедия произошла в частном жилом доме в городе Калининске. В результате инцидента скончались трое человек.

Двое из них — дети: восьмилетняя девочка и одиннадцатилетний мальчик. Ещё двое пострадавших, среди которых находится подросток, попали в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Они устанавливают точную причину смерти погибших и проверяют версию об отравлении.

До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там трёхлетний мальчик утонул в искусственном водоёме на территории частного дома.

Ольга Щелокова

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