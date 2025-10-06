«25 эпизодов»: В Москве задержали 73-летнего педофила-рецидивиста
В Москве задержали 73-летнего насильника-рецидивиста. Мужчину подозревают в серии преступлений, включая 25 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Следствие установило причастность пенсионера к одному из нападений, которое произошло два десятилетия назад. Одна из потерпевших, на которую он напал, когда ей было 15 лет, дала интервью после задержания подозреваемого. Она рассказала, что преступник действовал с ножом в безлюдных местах и подъездах.
Правоохранители вышли на него, проанализировав массив нераскрытых дел за периоды, когда он находился на свободе. 15 потерпевших опознали мужчину по фотографии. На допросе насильник признал вину. Большую часть жизни обвиняемый уже провёл в тюрьме. Следствие считает, что новый приговор, вероятно, станет для него пожизненным.
Ранее в краснодарской психбольнице подростки изнасиловали 11-летнего мальчика.
Читайте также: