Стали известны подробности издевательств над 11-летним пациентом психбольницы
Появилась новая информация о деле 11-летнего пациента психбольницы под Краснодаром: помимо изнасилования, он подвергался и другим издевательствам. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Установлено, что маленького мальчика изнасиловал 17-летний подросток. Мать другого ребёнка, который лечился в этом же учреждении, сообщила, что её сын стал свидетелем издевательств. Со слов женщины, несколько подростков мочились на голову пострадавшему мальчику. Они также испачкали его полотенце фекалиями.
Следственный комитет уже провёл проверку в больнице, но официальных сообщений об этом ещё не публиковали. Женщина утверждает, что 17-летнего подростка выписали ещё на прошлой неделе, чтобы снизить внимание к ситуации.
Сообщается, что заведующая больницей знала о случившемся, но назвала насилие «баловством». В качестве меры воздействия пациентов расселили по разным палатам.
