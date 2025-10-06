Стали известны подробности издевательств над 11-летним пациентом психбольницы

06 октября 2025, 15:33

Мать пациента сообщила об издевательствах над 11-летним мальчиком в психбольнице

Фото: Istock/shironosov

Появилась новая информация о деле 11-летнего пациента психбольницы под Краснодаром: помимо изнасилования, он подвергался и другим издевательствам. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».