Работники Мособлпожспаса освободили примёрзшую ко льду на реке утку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса освободили утку, которая примёрзла ко льду реки Нара. Инцидент произошёл в Наро-Фоминском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью обратились жители Наро-Фоминска. Гулявшие по парку прохожие увидели дикую утку, крылья которой вмёрзли в ледовую корку водоёма. Птица находилась в 15 метрах от берега среди сородичей и не шевелилась, поскольку не могла самостоятельно выбраться из западни
По его словам, оказавшись на свободе, птица улетела в свою стаю.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы подобрались к утке с помощью трёхколенной лестницы. Птицу освободили за несколько минут аккуратными постукиваниями молотком по льду вокруг неё. Водоплавающая не пострадала», – рассказал старший смены Александр Ламочкин.
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Лора Луганская