Мертвый сын около трех недель пролежал у ног мертвой матери в квартире в центре Москвы

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В квартире в центре Москвы были обнаружены тела мужчины и его престарелой матери. Они умерли около трех недель назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, смерть обоих наступила около трех недель назад. При этом предполагается, что первым умер сын. По словам соседей, он сильно злоупотреблял алкоголем. По данному факту проводится проверка.
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Элина Позднякова