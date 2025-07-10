5 молодых девушек погибли в аварии на трассе в Крыму
Страшная авария унесла жизни пятерых молодых девушек в Крыму. На трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль ВАЗ.
По информации телеграм-канала «112», четыре пассажирки и водитель отечественной «Лады» погибли на месте. Еще две девушки были госпитализированы. Одна из них, 18-летняя водитель, скончалась в больнице.
Сотрудники ДПС и следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что трагедия произошла днем в ясную погоду на сухой и ровной дороге.
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