Стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана
ТАСС: директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей
Директор МХАТа имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам почти 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма составляет 17,8 млрд рублей.
В отношении задержанного открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.
По данным Telegram-канала «112», Кехман все еще находится в Следственном комитете.
Читайте также: