Стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана

10 июля 2025, 16:41

ТАСС: директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей

Владимир Кехман (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор МХАТа имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам почти 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.