Стала известна сумма задолженности по кредитам директора МХАТа Кехмана

ТАСС: директор МХАТа Кехман задолжал по кредитам 17,8 млрд рублей
Владимир Кехман (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Директор МХАТа имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман задолжал по неоплаченным кредитам почти 18 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.



Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма составляет 17,8 млрд рублей.

В отношении задержанного открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, два — задолженности по исполнительному делу.

По данным Telegram-канала «112», Кехман все еще находится в Следственном комитете.

Екатерина Коршунова

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