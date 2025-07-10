Женщину забили насмерть в Ставрополе, подозреваемый скрылся
В Ставрополе неизвестный насмерть забил 26-летнюю женщину в ее квартире. Об этом информирует РЕН ТВ.
Согласно информации источника, неизвестный во время конфликта нанес женщине не менее трех ударов по голове неустановленным предметом. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, отек мозга и кровоизлияние. В тот же день она скончалась.
Вскоре правоохранители установили личность преступника. Им оказался 35-летний мужчина, зарегистрированный в Карачаево-Черкесии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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