50-летнего педофила из Химок посадили в СИЗО

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Обвиняемого в педофилии 50-летнего владельца табачного магазина в Химках поместили в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что суд арестовал мужчину по статье Уголовного кодекса о совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.
Родственники Назима утверждают, что его подставили, а травлю организовали его конкуренты.
Ранее сообщалось, что в Химках задержали мужчину, который завлекал девочек 12-13 лет, обещая подарить им дорогие подарки и накормить суши, а взамен требовал интимные услуги. Отец одной из школьниц, узнав об этом, разнёс табачный магазин Назима топором.
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Родственники Назима утверждают, что его подставили, а травлю организовали его конкуренты.
Ранее сообщалось, что в Химках задержали мужчину, который завлекал девочек 12-13 лет, обещая подарить им дорогие подарки и накормить суши, а взамен требовал интимные услуги. Отец одной из школьниц, узнав об этом, разнёс табачный магазин Назима топором.
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Анастасия Чинкова