Заманивал суши и дорогими подарками: в Подмосковье поймали 50-летнего педофила

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В подмосковных Химках задержали предполагаемого 50-летнего педофила, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как рассказал каналу отец одной из жертв, мужчина является владельцем местного табачного магазина. Через интернет он находит 12-13-летних школьниц, предлагал им дорогие подарки, звал к себе домой «поиграть с котёнком», покататься на машине по Москве или поесть суши. После этого он просил девочек об интимных услугах и оральном сексе. Некоторые девочки жаловались, что он пытался их лапать.
В результате одна из девочек рассказала родителям о мужчине, который к ней пристаёт, а они, в свою очередь, написали заявление в полицию. Педофила задержали, с ним работают следователи.
В настоящее время неизвестно, сколько школьниц стали жертвами мужчины. На данный момент опрошены двое.
Читайте также:
В Москве соседи помогли полиции поймать педофила
В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
«Притворялся врачом и скрывался восемь лет»: СК завершил расследование дела педофила
В результате одна из девочек рассказала родителям о мужчине, который к ней пристаёт, а они, в свою очередь, написали заявление в полицию. Педофила задержали, с ним работают следователи.
В настоящее время неизвестно, сколько школьниц стали жертвами мужчины. На данный момент опрошены двое.
Читайте также:
В Москве соседи помогли полиции поймать педофила
В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
«Притворялся врачом и скрывался восемь лет»: СК завершил расследование дела педофила
Анастасия Чинкова