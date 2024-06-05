Отец девочки, которой домогался педофил из Химок, разнёс топором его магазин

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Родители девочки, которой домогался 50-летний владелец табачного магазина в Химках, разнесли топором его торговую точку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в этот день стало известно, что предполагаемый педофил из Химок задержан полицией. Он заманивал 12-13–летних девочек дорогими подарками и вкусной едой, а взамен требовал интимные услуги. Своих жертв он чаще всего искал в интернете.
Отмечается, что два дня назад отец одной из школьниц, которая пожаловалась на приставания мужчины, разбил топором окна его табачного магазина. Изначально мужчина шёл на разборки с самим педофилом, но его в магазине не оказалось.
Девочка призналась, что покупала вейпы в его магазине. После этого он начал настойчиво зазывать ей в гости.
Местные жители рассказывают, что Назим постоянно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. А его магазин находится как раз рядом со школой.
Также, по словам очевидцев, в магазин периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под наркотическими веществами.
Родственники мужчины отрицают все обвинения.
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Отмечается, что два дня назад отец одной из школьниц, которая пожаловалась на приставания мужчины, разбил топором окна его табачного магазина. Изначально мужчина шёл на разборки с самим педофилом, но его в магазине не оказалось.
Девочка призналась, что покупала вейпы в его магазине. После этого он начал настойчиво зазывать ей в гости.
Местные жители рассказывают, что Назим постоянно продавал электронные и простые сигареты несовершеннолетним. А его магазин находится как раз рядом со школой.
Также, по словам очевидцев, в магазин периодически приходили люди в неадекватном состоянии. Предположительно, они находились под наркотическими веществами.
Родственники мужчины отрицают все обвинения.
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Анастасия Чинкова