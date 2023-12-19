«500 литров за год»: Любовь к энергетикам чуть не убила жителя Московской области

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В Балашихе местный житель выпил 1000 банок энергетика и чуть не скончался от образовавшейся дыры в желудке.
Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина накануне обратился в городскую больницу с болью в животе. В ходе первичного осмотра он заявил, что весь 2023 год каждый день выпивал 2-3 банки энергетика. Врачи сделали мужчине УЗИ, КТ и установили диагноз — острый панкреатит с осложнениями в виде ферментативного перитонита.
Эта форма заболевания является одной из самых опасных. При ней в брюшной полости скапливается жидкость и начинают выделяться ферменты. Медики откачали лишнюю жидкость и смогли остановить инфекцию. Из-за болезни мужчины начали отказывать почки, лёгкие и сердце. Две недели он провел в реанимации.
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