«Чушь собачья»: 53-летнюю «любовницу» принца Гарри арестовали

12 января 2026, 18:53

Daily Mail: Кэтрин Омманни арестовали за отказ оплатить отель

Фото: istockphoto/Yingko

Американскую звезду реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Вашингтона» и дизайнера Кэтрин Омманни задержали на Майорке из‑за конфликта, связанного с оплатой проживания в отеле. Об этом пишет Daily Mail.





По данным издания, 11 января 53‑летнюю Омманни арестовали по подозрению в мошенничестве после обращения менеджера трехзвездочного отеля Playas del Rey в Санта‑Понсе. Сотрудник гостиницы заявил, что женщина выехала, не оплатив счет за девять дней на сумму свыше 434 фунтов стерлингов.



Источники в полиции подтвердили арест и сообщили, что вечером того же дня Омманни доставили к судье в Пальме — столице острова. Позже ее отпустили под залог до завершения проверки.





«Это все чушь собачья. Счет был оплачен (...) полностью», — сказала Кэтрин, подчеркнув, что будет добиваться извинений в суде.