В Москве житель 170 раз ударил топором мужчину с ограниченными возможностями
В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины с ограниченными возможностями, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информация следствия, 13 сентября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Малой Черкизовской нанес своему знакомому с ограниченными возможностями не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами. Ранения оказались несовместимы с жизнью.
Фигуранта оперативно задержали. В ходе предварительного расследования была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала мужчину нуждающимся в принудительном лечении из-за психического расстройства.
Следствие допросило свидетелей, изучило материалы видеонаблюдения и провело судебные экспертизы. Доказательства полностью подтверждают вину обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Читайте также: