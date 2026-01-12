Достижения.рф

В Москве житель 170 раз ударил топором мужчину с ограниченными возможностями

Фото: iStock/Simone Araldi

В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины с ограниченными возможностями, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает «Лента.ру».



По информация следствия, 13 сентября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Малой Черкизовской нанес своему знакомому с ограниченными возможностями не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Фигуранта оперативно задержали. В ходе предварительного расследования была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала мужчину нуждающимся в принудительном лечении из-за психического расстройства.

Следствие допросило свидетелей, изучило материалы видеонаблюдения и провело судебные экспертизы. Доказательства полностью подтверждают вину обвиняемого. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Иван Мусатов

