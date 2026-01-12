Достижения.рф

В Москве горит склад с 50 тысячами литиевых аккумуляторов для самокатов

Фото: iStock/Mikhail Yakovlev

Склад с литиевыми аккумуляторами для самокатов загорелся на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Пожар произошел в одноэтажном здании на Нагатинской улице, где находятся порядка 50 тысяч таких батарей, каждая из которых весит около восьми килограммов.

«Есть угроза распространения огня», — отметил собеседник агентства.
Тушение подобных предметов обычно осложняется спецификой литиевых элементов, которые при горении выделяют токсичные вещества. Территория вокруг склада оцеплена, информации о пострадавших пока нет.
Лидия Пономарева

