55 китов выбросились на берег из-за трудных родов самки
В Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки. Об этом сообщает Independent.
Рано утром в полицию поступило сообщение о массовом выбросе китов на пляж Трейг-Мор. Очевидец заметил десятки животных, и когда на место прибыли сотрудники Британской службы спасения морских млекопитающих (BDLMR), они насчитали 55 китов, из которых 15 были еще живы. Однако операция по спасению оказалась крайне сложной из-за труднодоступности места, отсутствия устойчивой мобильной связи и неблагоприятных погодных условий. В результате удалось вернуть в воду только одного кита.
Сначала ученые предположили, что причиной выброса могли быть болезни или шумовое загрязнение, вызванное человеческой деятельностью. Однако результаты вскрытия показали, что все животные были здоровы и не имели вирусных инфекций.
Ключ к разгадке удалось найти при обследовании одной из самок. Выяснилось, что перед выбросом она пережила затяжные и осложненные роды.
Гринды известны своими крепкими социальными связями. Вероятно, все остальные члены стаи последовали за самкой, оказавшейся в беде, и оказались на мелководье. Там, из-за прилива и мягкого песчаного дна, киты не смогли самостоятельно вернуться в море, как отмечается в отчете.
