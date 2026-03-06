Пожилой россиянин чуть не погиб во время сёрфинга на Бали
64-летний россиянин чуть не погиб во время сёрфинга на Бали. От усталости он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Юрий отправился на пляж Нуса-Дуа в одиночку, чтобы заняться сёрфингом. Через несколько часов он не вернулся домой, а его друзья и близкие начали беспокоиться. Россиянина объявили пропавшим без вести.
Вскоре местного рыбака, который вышел в океан в районе пляжа Лебих, привлёк сёрфборд, плывущий по волнам. Он решил забрать доску, чтобы порадовать своего ребёнка. Когда мужчина подошёл ближе, то увидел измождённого Юрия. Рыбак немедленно позвал на помощь товарищей, и вместе они спасли туриста.
Позже россиянин рассказал, что его унесло сильным течением во время сёрфинга. Юрий пытался бороться с течением и добраться до пляжа Нуса-Дуа, но безуспешно. В конце концов, он так устал, что потерял сознание. Его сёрфборд унесло на 40 километров от первоначального места плавания.
Читайте также: