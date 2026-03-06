Пожилой россиянин чуть не погиб во время сёрфинга на Бали

06 марта 2026, 18:53

SHOT: 64-летний россиянин чуть не погиб во время сёрфинга на Бали

Фото: iStock/EpicStockMedia

64-летний россиянин чуть не погиб во время сёрфинга на Бали. От усталости он потерял сознание и 20 часов дрейфовал в открытом океане. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.